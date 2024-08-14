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Gaziosmanpaşa'da sopalı dayak! Öldüresiye dövdü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 16:52 Güncelleme: 14.08.2024 17:24
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Gaziosmanpaşa’da sopalı dayak! Öldüresiye dövdü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi ağabeyinin kavga ettiği adamı öldüresiye dövdü. Darp edilen kişinin hayati tehlikesi devam ederken 3 kişi gözaltına alındı. Sopalı dayak cep telefonu kamerasına kaydedildi. İşte o dehşet anlar..

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