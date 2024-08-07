07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Köpekvelisi Buket Özgünlü yine para dilendi! Hapisten çıktı dolandırmaya bırakmadı! Botoks güzelinin hedefi 10.daire...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 10:48 Güncelleme: 07.08.2024 11:23
ABONE OL
Köpekvelisi Buket Özgünlü yine para dilendi! Hapisten çıktı dolandırmaya bırakmadı! Botoks güzelinin hedefi 10.daire...

Sosyal medya paylaşımlarından önce kirasını ödeyemeyen ancak videoları sonrası 9 daire sahibi olup 1 milyon TL değerinde estetik operasyonu yaptıran Buket Özgünlü (Köpek Velisi) vatandaşı dolandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara'ya taşıdığı kuduz köpekler nedeniyle hapse girip sonrasında tahliye olan Özgünlü yaptığı yeni paylaşımda yine para dilendi. Botoks güzeli Özgünlü takipçilerinden tümor hastası köpek için en az 80 bin TL istedi. İşte detaylar...

Sosyal medyada Köpekvelisi isimli bir kullanıcının, Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 köpeği Ankara'ya taşıması sonrası köpeklerin kuduz olduğu iddia edildi.

Buket ÖzgünlüBuket Özgünlü

KUDUZ KÖPEKLERİ ANKARA'YA GETİRDİ

Köpekvelisi isimli hesabın sahibi Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak" dedi.

Buket ÖzgünlüBuket Özgünlü

KÖPEKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Şanlıurfa'dan taşınan köpeklerin kuduz karantinası ilan edilen alanda bulunduğu yönündeki paylaşımlar sonrası ise Ankara Valiliği de harekete geçti.
Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek, karantinaya alındı. Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı.

GÖZALTI SONRASI YASAL İŞLEM YAPILDI

Ankara Valiliği, "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Buket ÖzgünlüBuket Özgünlü

ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Buket Özgünlü Boyacı. tutuklandı, M.S.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI

"Köpek Velisi" adıyla bilinen Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Buket ÖzgünlüBuket Özgünlü

ÇARPICI GERÇEK: KİRASINI ÖDEYEMİYORDU 9 DAİRESİ ÇIKTI

Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıktı. Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirtildi.

PAYLAŞIMLARLA PARA TOPLADI

Kamuoyunda 'Köpek Velisi' olarak tanınan Özgünlü'nün daha önce sosyal medya hesaplarından sokak hayvanları için yaptığı paylaşımlarla para topladığına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Buket ÖzgünlüBuket Özgünlü

1 MİLYON TL'LİK ESTETİK YAPTIRDI

Yaptığı paylaşımlarla para toplayan ve emlak zengini olan Özgünlü, paraları sadece konuta değil kendi için estetiğe de harcadığı iddia edildi. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı belirtildi. Bu harcamaların da son 4 sene içinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Buket Özgünlü'nün estetik operasyonları öncesi haliBuket Özgünlü'nün estetik operasyonları öncesi hali

HIZ KESMEDEN VATANDAŞI ÇARPMAYA DEVAM

Binlerce insandan yaptığı duygu sömürüsüyle para toplayıp bu paraları estetik ve daire alımına harcayan ve bu durumdan dolayı hapise giren Buket Özgünlü tahliyesinin ardından yeni videolarla vatandaşları dolandırmaya devam ediyor.

YİNE TOKATLAMA PEŞİNDE

Yüzü ve vücudu tümörle kaplı uyutulması gereken bir köpeği videoya çekip para isteyen estetikleriyle ünlü "Köpek Velisi" olarak bilinen kadın sosyal medyada gündem oldu. Özgünlü tümore sahip köpek için takipçilerinden en az 80 bin TL istediğini söyledi.

Buket ÖzgünlüBuket Özgünlü

Köpek Velisi olarak tanınan Buket Özgünlü'nün yaptığı yeni paylaşıma sosyal medyadaki kullanıcılar yoğun tepki gösterirken Özgünlü'yü ti'ye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

İşte o paylaşımlardan bazıları:

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör