Köpekvelisi Buket Özgünlü yine para dilendi! Hapisten çıktı dolandırmaya bırakmadı! Botoks güzelinin hedefi 10.daire...
Sosyal medya paylaşımlarından önce kirasını ödeyemeyen ancak videoları sonrası 9 daire sahibi olup 1 milyon TL değerinde estetik operasyonu yaptıran Buket Özgünlü (Köpek Velisi) vatandaşı dolandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara'ya taşıdığı kuduz köpekler nedeniyle hapse girip sonrasında tahliye olan Özgünlü yaptığı yeni paylaşımda yine para dilendi. Botoks güzeli Özgünlü takipçilerinden tümor hastası köpek için en az 80 bin TL istedi. İşte detaylar...
KUDUZ KÖPEKLERİ ANKARA'YA GETİRDİ
Köpekvelisi isimli hesabın sahibi Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak" dedi.
KÖPEKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Şanlıurfa'dan taşınan köpeklerin kuduz karantinası ilan edilen alanda bulunduğu yönündeki paylaşımlar sonrası ise Ankara Valiliği de harekete geçti.
Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek, karantinaya alındı. Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı.
GÖZALTI SONRASI YASAL İŞLEM YAPILDI
Ankara Valiliği, "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI
Savcılık ifadelerinin ardından "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Buket Özgünlü Boyacı. tutuklandı, M.S.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
"Köpek Velisi" adıyla bilinen Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
ÇARPICI GERÇEK: KİRASINI ÖDEYEMİYORDU 9 DAİRESİ ÇIKTI
Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıktı. Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirtildi.
PAYLAŞIMLARLA PARA TOPLADI
Kamuoyunda 'Köpek Velisi' olarak tanınan Özgünlü'nün daha önce sosyal medya hesaplarından sokak hayvanları için yaptığı paylaşımlarla para topladığına ait görüntüler de ortaya çıktı.
1 MİLYON TL'LİK ESTETİK YAPTIRDI
Yaptığı paylaşımlarla para toplayan ve emlak zengini olan Özgünlü, paraları sadece konuta değil kendi için estetiğe de harcadığı iddia edildi. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı belirtildi. Bu harcamaların da son 4 sene içinde olması dikkatlerden kaçmadı.
HIZ KESMEDEN VATANDAŞI ÇARPMAYA DEVAM
Binlerce insandan yaptığı duygu sömürüsüyle para toplayıp bu paraları estetik ve daire alımına harcayan ve bu durumdan dolayı hapise giren Buket Özgünlü tahliyesinin ardından yeni videolarla vatandaşları dolandırmaya devam ediyor.
YİNE TOKATLAMA PEŞİNDE
Yüzü ve vücudu tümörle kaplı uyutulması gereken bir köpeği videoya çekip para isteyen estetikleriyle ünlü "Köpek Velisi" olarak bilinen kadın sosyal medyada gündem oldu. Özgünlü tümore sahip köpek için takipçilerinden en az 80 bin TL istediğini söyledi.
Köpek Velisi olarak tanınan Buket Özgünlü'nün yaptığı yeni paylaşıma sosyal medyadaki kullanıcılar yoğun tepki gösterirken Özgünlü'yü ti'ye aldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
İşte o paylaşımlardan bazıları:
İşte o paylaşımlardan bazıları:
İşte o paylaşımlardan bazıları:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?
- Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...
- 1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...
- HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?
- TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...
- AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- MEB'den açıklama çabucak geldi: Ders saati sayısı 4'e mi iniyor? İlkokul, 5.6.7.8.9.10.11 ve 12.sınıflar...