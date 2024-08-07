Köpekvelisi Buket Özgünlü yine para dilendi! Hapisten çıktı dolandırmaya bırakmadı! Botoks güzelinin hedefi 10.daire...

Buket Özgünlü

ÇARPICI GERÇEK: KİRASINI ÖDEYEMİYORDU 9 DAİRESİ ÇIKTI

Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıktı. Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirtildi.

PAYLAŞIMLARLA PARA TOPLADI

Kamuoyunda 'Köpek Velisi' olarak tanınan Özgünlü'nün daha önce sosyal medya hesaplarından sokak hayvanları için yaptığı paylaşımlarla para topladığına ait görüntüler de ortaya çıktı.