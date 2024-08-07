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Şişli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 07.08.2024 10:42
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Şişli’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Şişli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.

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