07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kamerasında

İHA
Giriş: 07.08.2024 10:51
ABONE OL
Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kamerasında

Manavgat'ta en fazla trafik kazasının yaşandığı Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Tekandız ışıklı kavşağında facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde frene basan ve kendi etrafından dönen araç yolun ortasında son anda durdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör