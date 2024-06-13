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Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri kaçırmıştı: Buket Özgünlü için istenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 19:16 Güncelleme: 13.06.2024 19:30
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Şanlıurfa’dan kuduz köpekleri kaçırmıştı: Buket Özgünlü için istenen ceza belli oldu

Şanlıurfa’daki hastalıklı köpekleri Ankara’ya getiren 'Köpek Velisi' Bukez Özgünlü sosyal medyada tepki toplamıştı. Ardından Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir tutuklanmıştı. 2 şahıs hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘Sahipli hayvana işkence’ suçundan 4’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kuduz köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getiren ve tutuklanan Buket Özgünlü için istenne ceza netleşti. Sosyal medyada 'Köpek velisi' adıyla paylaşım yapan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 27 köpek sahiplendiğini ve Ankara'ya getireceğini söylemişti. Paylaşım üzerine Ankara Valiliği harekete geçerek yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı.

'KÖPEK VELİSİ'NİN TUTUKLUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Buket Özgünlü ve araç kullanıcısı Muhammed Savaş Demir gözaltında alındı. İfade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Özgünlü ve Demir, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Özgünlü 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçundan tutuklanırken, Demir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özgünlü'nün tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi.

4'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Başsavcılık tarafından Buket Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Özgünlü hazırlanan iddianamedeki ifadesinde köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini, köpeklerin kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini söyledi. İddianame Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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