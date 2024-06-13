Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri kaçırmıştı: Buket Özgünlü için istenen ceza belli oldu
Şanlıurfa’daki hastalıklı köpekleri Ankara’ya getiren 'Köpek Velisi' Bukez Özgünlü sosyal medyada tepki toplamıştı. Ardından Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir tutuklanmıştı. 2 şahıs hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘Sahipli hayvana işkence’ suçundan 4’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kuduz köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getiren ve tutuklanan Buket Özgünlü için istenne ceza netleşti. Sosyal medyada 'Köpek velisi' adıyla paylaşım yapan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 27 köpek sahiplendiğini ve Ankara'ya getireceğini söylemişti. Paylaşım üzerine Ankara Valiliği harekete geçerek yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı.
'KÖPEK VELİSİ'NİN TUTUKLUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Buket Özgünlü ve araç kullanıcısı Muhammed Savaş Demir gözaltında alındı. İfade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Özgünlü ve Demir, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Özgünlü 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçundan tutuklanırken, Demir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özgünlü'nün tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi.
4'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Başsavcılık tarafından Buket Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY Pilot alımları başladı! Duyuru yapıldı: Lisans mezunu herkes başvurabilir! İşte THY Yetiştirilmek Üzere 2. Pilot aday adayı başvuru şartları...
- Arefe Günü Yapılacak İbadetler 2024 | Kurban Bayramı Arife gecesi hangi namaz kılınır, kaç rekat?
- Arefe günü oruç tutulur mu, yasak mı? Kurban Bayramı arifesinde oruca nasıl niyet edilir? 15 Haziran il il iftar ve sahur saatleri...
- Erken emeklilikte 10-12 yılla kazanç rehberi! 1993 1996 1999 2003 2005 SGK girişine yaş hesabı
- KARNE GÖRÜŞLERİ 2024 | İlkokul, ortaokul, lise en farklı, anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşü örnekleri...
- Bursluluk paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Haziran ayı İOKBS (PYBS) ödeme takvimi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12'nci sınıflara...
- YARIN KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'nci sınıflara karneler basıldı mı, dağıtım saatleri belli oldu mu?
- Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?
- Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?
- Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B'liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...
- A-B-C-D-E sınıf ehliyete müjde! Sürücüler dikkat: Artık daha basit
- SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…