Şanlıurfa’dan kuduz köpekleri kaçırmıştı: Buket Özgünlü için istenen ceza belli oldu

Kuduz köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getiren ve tutuklanan Buket Özgünlü için istenne ceza netleşti. Sosyal medyada 'Köpek velisi' adıyla paylaşım yapan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 27 köpek sahiplendiğini ve Ankara'ya getireceğini söylemişti. Paylaşım üzerine Ankara Valiliği harekete geçerek yasal işlem başlatıldığını açıklamıştı.