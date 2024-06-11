'Köpek Velisi' Buket Özgünlü'den büyük vurgun! Hayvanları sakatlayıp para dilendi! Kira ödeyemezken 9 daire 2 depo satın aldı
Şanlıurfa'daki kuduz riski taşıyan köpekleri kaçak yollarla Ankara'ya getirdiği tespit edilen "Köpek Velisi" rumuzlu Buket Özgünlü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar kan dondurdu. 6 yıl önce ev kirasını bile ödeyemeyecek durumda olan Özgünlü'nün köpekleri bilerek sakatlayarak duygu sömürüsü yoluyla para topladığı ve bu şekilde son 4 yılda 9 daire ve 2 depo satın aldığı iddia edildi. Topladığı mama paralarıyla 7 kez bıçak altına yatarak estetik olduğu da belirtilen Özgünlü'nün Ankara'da garson olarak çalıştığı kafeyi de satın alıp patronu olduğu öğrenildi.
Köpekvelisi isimli bir sosyal medya kullanıcının, Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 köpeği Ankara'ya taşıması sonrası ortaya atılan, "Kuduz Köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası ortalığı karıştırmıştı.
Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak" dedi.
KÖPEKLER TESPİT EDİLDİ
Şanlıurfa'dan taşınan köpeklerin kuduz karantinası ilan edilen alanda bulunduğu yönündeki paylaşımlar sonrası ise Ankara Valiliği de harekete geçti.
Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek, karantinaya alındı. Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı.
Ankara Valiliği, "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa'dan kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen M.S.D. Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandı.
M.S.D. ifadesinde, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından Yaşama Tutunan Patililer Derneği adına 29 hasta köpeği Ankara'ya getirmek için yola çıktığını, 2 köpeğin yolda öldüğünü belirterek, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini savundu.
Olaya ilişkin Esenboğa Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Ö.B. ile M.S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
BUKET ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI
Savcılık ifadelerinin ardından "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Buket Ö.B. tutuklandı, M.S.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
HAKKINDAKİ İDDİALAR SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI
Tutuklanan Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa barınağından aldığı köpekler gibi Kahramanmaraş barınağından da köpekleri alıp sakatlayarak para istediği iddia edildi.
KİRASINI ÖDEYEMİYORDU ÜZERİNE KAYITLI 9 DAİRE ÇIKTI
Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıktı. Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirtildi.
PAYLAŞIMLARLA PARA TOPLAMIŞ
Kamuoyunda 'Köpek Velisi' olarak tanınan Özgünlü'nün daha önce sosyal medya hesaplarından sokak hayvanları için yaptığı paylaşımlarla para topladığına ait görüntüler de ortaya çıktı.
MAMA PARASIYLA ESTETİK
Yaptığı paylaşımlarla para toplayan ve emlak zengini olan Özgünlü, paraları sadece konuta değil kendi için estetiğe de harcadığı iddia edildi. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı belirtildi. Bu harcamaların da son 4 sene içinde olması dikkatlerden kaçmadı.
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