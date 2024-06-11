’Köpek Velisi’ Buket Özgünlü’den büyük vurgun! Hayvanları sakatlayıp para dilendi! Kira ödeyemezken 9 daire 2 depo satın aldı





MAMA PARASIYLA ESTETİK

Yaptığı paylaşımlarla para toplayan ve emlak zengini olan Özgünlü, paraları sadece konuta değil kendi için estetiğe de harcadığı iddia edildi. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı belirtildi. Bu harcamaların da son 4 sene içinde olması dikkatlerden kaçmadı.