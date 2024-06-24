Kuduz köpekleri Ankara’ya kaçıran Buket Özgünlü hakkında flaş gelişme! Tahliye edildi

BASIN MENSUPLARINA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: GEÇEN DURUŞMADA DÖVDÜK

Ankara 38.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, taraf avukatları ve dernek üyeleri katıldı. Sanık yakınları duruşma salonunda bulunan daha önce darp ettikleri basın mensubuna karşı "Siz daha akıllanmadınız mı? Bunu geçen duruşmada dövdük, yine gelmiş." derken diğer basın mensupları hakkında da "Bunlarda yeni gelmiş, akıllanırlar." diye söylemde bulundular. Ardından sanık avukatı basınının duruşma salonundan dışarı çıkartılmasını istedi. Hakim talebini değerlendireceğini söyledikten sonra salonda yeteri kadar yer olmadığından dolayı bir kısım basın mensubunun duruşma salonundan çıkmasını talep etti.