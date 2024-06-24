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Kuduz köpekleri Ankara'ya kaçıran Buket Özgünlü hakkında flaş gelişme! Tahliye edildi

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 21:16 Güncelleme: 24.06.2024 21:19
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Kuduz köpekleri Ankara’ya kaçıran Buket Özgünlü hakkında flaş gelişme! Tahliye edildi

Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri kaçırarak Ankara'ya getirdiği iddia edilen Yaşama Tutunan Patiler derneği başkanı Buket Özgünlü Boyacı hakkında bir gelişme yaşandı. "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "Sahipli hayvana işkence" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve tutuklanan "Köpek Velisi" hakim karşısına çıktı. Buket Özgünlü Boyacı ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Özgünlü ve yanındaki şoförün mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. İşte detaylar..

Ankara Gölbaşı'nda kurduğu Patiliköy Köpek Barınağı'nda, hayvanseverlerin bağışlarıyla sokak köpeklerinin bakımını üstlenen ve Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanlığını yapan Buket Özgünlü'nün, Siverek'teki hayvan barınağında bulunan kuduz hastalığı taşıyan köpekleri alıp, Ankara'ya getirdiği iddia edilmişti.

O iddiaların ardından Özgünlü ve yanındaki M.S.D., savcılık sorgusunun ardından 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanmış ve M.S.D. ise serbest bırakılmıştı.

BASIN MENSUPLARINA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: GEÇEN DURUŞMADA DÖVDÜK

Ankara 38.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, taraf avukatları ve dernek üyeleri katıldı. Sanık yakınları duruşma salonunda bulunan daha önce darp ettikleri basın mensubuna karşı "Siz daha akıllanmadınız mı? Bunu geçen duruşmada dövdük, yine gelmiş." derken diğer basın mensupları hakkında da "Bunlarda yeni gelmiş, akıllanırlar." diye söylemde bulundular. Ardından sanık avukatı basınının duruşma salonundan dışarı çıkartılmasını istedi. Hakim talebini değerlendireceğini söyledikten sonra salonda yeteri kadar yer olmadığından dolayı bir kısım basın mensubunun duruşma salonundan çıkmasını talep etti.

SAHİPLENME TUTANAĞI EL YAZISI İLE TUTULMUŞ

Tutuklu sanık Buket Özgünlü Boyacı, sosyal medyada gördüğü paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapmak amacıyla bazı gönüllüler, STK üyeleri ve Ankara Barosu avukatlarıyla Şanlıurfa'ya gitme karar verdiklerini söyledi. Boyacı, dernek çalışanıyla birlikte Siverek'teki bir hayvan barınağına gittiğini ve barınaktan sorumlu veteriner hekimin refakatiyle barınağı gezdiklerini belirtti.

"KUDUZ VE KARANTİNA UYARISI YOKTU"

Veteriner hekime "Hayvanları sahiplenebiliyor muyuz?" soran Boyacı, "Veteriner hekim, ilçe tarım müdürünü arayarak izin almasının ardından sahiplenebileceğimizi söyledi. Barınak görevlileri, veterinerin seçtiği köpekleri araca yükledi. Ben de bu esnada veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını imzaladım." dedi. Boyacı, Siverek ilçesindeki barınağa gittiği sırada yol üzerinde herhangi bir kuduz ve karantina uyarı tabelasının olmadığını, polis veya jandarma kontrol noktasıyla karşılaşmadıklarını öne sürdü.

NEDEN ANKARA'YA GÖTÜRDÜ

Savcının "Hasta hayvanları yakındaki bir kliniğe götürmek yerine neden Ankara'ya götürmeyi seçtin?" sorusu üzerine Boyacı, "Yol üzerinde güvendiğim ve bildiğim veteriner yoktu. O yüzden tedavilerinin yapılması için Ankara'ya getirdim" dedi.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuksuz sanık Muhammed Savaş Demir ise yaklaşık 4 yıldır evcil hayvan taşıma hizmeti verdiğini ve Boyacı'nın araması üzerine Siverek'teki hayvan barınağına gittiğini söyleyen Demir, "Barınakta hasta hayvanlar vardı. Buket, köpekleri sahiplenmek için veteriner hekimle görüşüyordu. Veteriner hekim gözetiminde yönetmeliğe uygun şekilde hayvanlar araca yüklendi. Daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktım. Yol üzerinde herhangi bir karantina veya kuduz uyarı tabelası yoktu." dedi.

"SUÇSUZUM BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Savunmasına Şanlıurfa'dan Adana'ya kadar durmadan gittiğini söyleyerek devam eden sanık Demir, "Adana'da köpeklere su vermek için durdum. Orada bir köpeğin öldüğünü gördüm. Sonra yola devam ettim ve Ankara'da derneğin veterinerine hayvanları teslim ettim. Burada bir köpeğin daha öldüğünü gördüm. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum." dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Tanık Adem Yücel ise Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin yaşam alanından sorumlu veteriner hekim olduğunu ve getirilen köpeklerin kendisine teslim edildiğini söyledi. Köpekleri muayene eden Yücel, 8 köpekte 3 farklı ölümcül hastalık tespit ettiğini, bunların köpekten köpeğe bulaşan hastalıklar olduğunu belirtti.

Beyanların ardından mütalaası için söz verilen duruşma savcısı, sanık Boyacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Mahkeme Başkanı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı hakkında adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

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