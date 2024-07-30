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Kenan Işık'a son veda! İstanbul AKM'de tören düzenlenecek! Cenaze programı belli oldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 08:59 Güncelleme: 30.07.2024 09:07
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Kenan Işık’a son veda! İstanbul AKM’de tören düzenlenecek! Cenaze programı belli oldu...

Ünlü sunucu Kenan Işık geçirdiği beyin kanaması sonrası 10 yıl komada kalmasının ardından hayata gözlerini yumdu. Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde ailesine teslim edilirken, Işık için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Kenan Işık yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kenan IşıkKenan Işık

IŞIK'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

Kenan ışık'ın cenaze aracıKenan ışık'ın cenaze aracı

21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün hayatını kaybetmişti. Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

Kenan IşıkKenan Işık

BUGÜN AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık'ın cenazesi 31 Temmuz'da toprağa verilecek

Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ve dün İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Işık için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.

Kenan Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kenan IşıkKenan Işık

BAŞKAN ERDOĞAN: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımıBaşkan Erdoğan'ın paylaşımı

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

MHP lideri Bahçeli "Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin paylaşımıMHP lideri Bahçeli'nin paylaşımı

"MEKANI CENNET OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık'a rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımı

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı.

Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin beğenisini kazandı. Işık, 10 yıl önce fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

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