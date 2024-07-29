Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti... Kenan Işık kimdir?

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı:

Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ben de çok yeni öğrendim. Biz de Devlet Tiyatroları olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız.

Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz.