Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti... Kenan Işık kimdir?
2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık (76) hayatını kaybetti. Işık, spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Peki, Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...
Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER
Işık'ın vefatına dair, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Sanatçının yakın arkadaşlarından Ozan Zeybek de Instagram hesabından Kenan Işık'la fotoğrafını paylaşarak, vefatını duyurdu.
"SANA DOYAMADIK"
Oyuncu Ali Sunal da "Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat." paylaşımını yaptı.
NEDEN KOMAYA GİRMİŞTİ?
Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.
Uzun bir süre yoğun bakımda kalan Kenan Işık daha sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülerek tedavi edilmeye başlanmıştı.
"UMUDUMUZ VARDI"
Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, Kenan Işık'ı A Haber canlı yayınında anlattı.
Aytuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah ustamıza gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Umudumuz vardı iyileşeceğine inanıyorduk. Tekrar aramıza, ekranlara döneceğini umutla bekliyorduk. Hatta 1,5 – 2 yıl önce güzel haberler de almıştık ondan bilincinin yerine gelmesinin yakın olduğu şeklinde ama akabinde değerli eşi stabil durumunun devam ettiği açıklamasını yaptı. Biz umutlarımızı yitirmemiştik. Çok önemli bir karakterdi. Sadece oyunculuk ve sunuculuk yetenekleriyle değil insani özellikleriyle de pek çok genç sanatçıya hatta yetiştirdiği kişilere örnek oluşturdu." ifadelerini kullandı.
"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı:
Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ben de çok yeni öğrendim. Biz de Devlet Tiyatroları olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız.
Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz.
KENAN IŞIK KİMDİR?
Yusuf Kenan Işık Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusuydu. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.
Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.
Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı.
12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.
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