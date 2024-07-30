İstanbul güne sağanakla başladı! Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji peş peşe uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Birçok noktada etkili olan sağanak yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Peki yağış devam edecek mi? Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
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