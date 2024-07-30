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Sinop'ta kontrolden çıkan servis minibüsü şarampole devrildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 09:19
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Sinop’ta kontrolden çıkan servis minibüsü şarampole devrildi

Sinop'ta yol yapım şirketine ait bir servis otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.

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