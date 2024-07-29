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Ünlülerin Kenan Işık'a veda sözleri yürekleri dağladı! Gülben Ergen, Sinem Kobal, Emre Altuğ...

Dadı, Belalı Baldız, Fikrimin İnce Gülü gibi projelerde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Kenan Işık, sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile akıllarda yer edinmişti. 2014 yılında geçirdiği kaza sonrası komaya giren ünlü sanatçıdan acı haber geldi. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Kenan Işık'a sanat camiasının ünlü isimleri sosyal medya paylaşımları ile veda etti. İşte ünlülerin paylaşımları ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 14:34
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Ünlülerin Kenan Işık’a veda sözleri yürekleri dağladı! Gülben Ergen, Sinem Kobal, Emre Altuğ...

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık, birçok dizi, film ve tiyatro oyununa imzasını atmıştı.

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Ünlülerin Kenan Işık’a veda sözleri yürekleri dağladı! Gülben Ergen, Sinem Kobal, Emre Altuğ...

10 yıl önce spor salonunda geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı, 2014 yılından bu yana komadaydı.

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Ünlülerin Kenan Işık’a veda sözleri yürekleri dağladı! Gülben Ergen, Sinem Kobal, Emre Altuğ...

Kenan Işık'tan acı haber geldi...

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Ünlülerin Kenan Işık’a veda sözleri yürekleri dağladı! Gülben Ergen, Sinem Kobal, Emre Altuğ...

Kenan Işık'ın vefatı sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

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Ünlülerin Kenan Işık’a veda sözleri yürekleri dağladı! Gülben Ergen, Sinem Kobal, Emre Altuğ...

Ünlü isimler, 76 yaşında hayata gözlerini yuman Kenan Işık'a sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile veda etti.