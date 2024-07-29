Ünlülerin Kenan Işık'a veda sözleri yürekleri dağladı! Gülben Ergen, Sinem Kobal, Emre Altuğ...

Dadı, Belalı Baldız, Fikrimin İnce Gülü gibi projelerde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Kenan Işık, sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile akıllarda yer edinmişti. 2014 yılında geçirdiği kaza sonrası komaya giren ünlü sanatçıdan acı haber geldi. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Kenan Işık'a sanat camiasının ünlü isimleri sosyal medya paylaşımları ile veda etti. İşte ünlülerin paylaşımları ve tüm detaylar...