İzmir’deki elektrik faciasında göz göre göre cinayet! Şüphelinin ifadesi çılgına çevirdi: Malzeme olmadığı için değiştiremedik





"Kabloya ulaşınca kablonun dış koruyucu borudan çıkık olduğunu ve kabloda izole yanığı olduğunu, borunun içerisinde su olduğunu gördüm. Orada bizim dışımızda mazgalı döşerken büyük ihtimal kabloyu yana çektikleri için bu koruyucu borunun zarar görmüş olduğunu anladım. Tamir ettikten sonra kaçak olmadığını tespit ettik. Koruyucu borunun tahrip olduğu doğrudur. Kimin yaptığını bilemem. Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktur. Kim bu tesisatı döşedi bilemem, benim işim sadece arıza gidermektir. Bu kontrolü kablo test ekipleri yapar."