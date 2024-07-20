İzmir’deki elektrik akımı faciasında 3 kişi daha serbest bırakıldı! Soruşturma sürüyor...

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş bunlardan 3'ü yakalanırken 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.