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İzmir'deki elektrik akımı faciasında 3 kişi daha serbest bırakıldı! Soruşturma sürüyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 16:13 Güncelleme: 20.07.2024 16:13
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İzmir’deki elektrik akımı faciasında 3 kişi daha serbest bırakıldı! Soruşturma sürüyor...

İzmir Konak'ta sağanak yağışın ardından yolda yürüdüğü esnada elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybederken, olaya ilişkin gözaltına alınan 33 kişiden 3'ü daha serbest bırakıldı. Olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili ek gözaltı talimatı verilerek yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Bilirkişi raporuna göre dün, gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş bunlardan 3'ü yakalanırken 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

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