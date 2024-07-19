İzmir'de elektrik akımı faciasında yeni gelişme! İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı | Gözaltı sayısı yükseldi
İzmir'de Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Deniz ve İnanç Öktemay'ı hayattan koparan elektrik akımı faciasında soruşturma sürüyor. Feci olaya ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişiden 3'ü daha yakalandı. 14 tutuklamanın olduğu olayda ifadesi ortaya çıkan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nın kazadaki mazgalların olay sonrası incelendiği ve "Gözlemcimiz izinli olduğu için olay yerinde bir gözlemci yoktu." dediği öğrenildi. Barış K. kaza bölgesinde daha önce yapılan çalışmanın plansız oluşundan dolayı diğer kurumlara sadece şifahen bilgi verdiklerini belirterek "Biz orada mazgal yapmamış olsaydık dahi yine kaza meydana gelecekti." dedi. İşte detaylar...