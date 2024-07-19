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İzmir'de elektrik akımı faciasında yeni gelişme! İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı | Gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'de Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Deniz ve İnanç Öktemay'ı hayattan koparan elektrik akımı faciasında soruşturma sürüyor. Feci olaya ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişiden 3'ü daha yakalandı. 14 tutuklamanın olduğu olayda ifadesi ortaya çıkan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nın kazadaki mazgalların olay sonrası incelendiği ve "Gözlemcimiz izinli olduğu için olay yerinde bir gözlemci yoktu." dediği öğrenildi. Barış K. kaza bölgesinde daha önce yapılan çalışmanın plansız oluşundan dolayı diğer kurumlara sadece şifahen bilgi verdiklerini belirterek "Biz orada mazgal yapmamış olsaydık dahi yine kaza meydana gelecekti." dedi. İşte detaylar...

Giriş: 19.07.2024 20:05 Güncelleme: 19.07.2024 20:05
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İzmir’de elektrik akımı faciasında yeni gelişme! İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı | Gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'de sağanak yağıştan kaçmak isteyen Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) su birikintisinin olduğu yoldan geçerken elektrik akımına kapıldı. Deniz'i gören İnanç Öktemay (44) onu kurtarmak istedi ancak o da akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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İzmir’de elektrik akımı faciasında yeni gelişme! İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı | Gözaltı sayısı yükseldi

Elektrik akımı faciasına ilişkin bir gelişme yaşandı. Olayda gözaltı sayıları yükselirken tutuklanan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanının ifadesi ortaya çıktı.

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İzmir’de elektrik akımı faciasında yeni gelişme! İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı | Gözaltı sayısı yükseldi

14 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

Akıma kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan 27 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S.'nin de aralarında bulunduğu 14'ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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İzmir’de elektrik akımı faciasında yeni gelişme! İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı | Gözaltı sayısı yükseldi

Diğer şüphelilerden 7'si hakkında ev hapsi, 6'sı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Ayrıca, belge, beyan ve delillerin değerlendirilmesi sonucu 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Bu şüphelilerden de 3'ü yakalanırken; 1'inin yurt dışında olduğu, diğerinin ise kanser tedavisi gördüğü belirlendi.

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İzmir’de elektrik akımı faciasında yeni gelişme! İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı | Gözaltı sayısı yükseldi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: OLAY YERİNDE GÖZLEMCİ YOKTU

Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nin "Yapı denetimden Ezgi Nazaroğlu ve Deniz ve Alara Hanım vardır. Benim sorumluluk bölgem İzmir metropolün tamamıdır. Bizim işimiz atık ve yağmur sularının toplanması ve ulaştırılmasıdır. Ben idaredeki işleri yürütürüm. Bu işleri yaparken yapı denetim ekibimiz vardır. Bana sahada bir sorun iletilirse sahaya giderim. Kazanın meydana geldiği mazgalları olaydan sonra inceledim. Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Gözlemcimiz Mustafa Atakan izinli olduğu için olay yerinde bir gözlemci yoktu. Biz orada çalışma yaparken kablolara hiçbir şekilde zarar vermedik" dedi.