İzmir’de elektrik akımı faciasında yeni gelişme! İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı | Gözaltı sayısı yükseldi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: OLAY YERİNDE GÖZLEMCİ YOKTU

Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K.'nin "Yapı denetimden Ezgi Nazaroğlu ve Deniz ve Alara Hanım vardır. Benim sorumluluk bölgem İzmir metropolün tamamıdır. Bizim işimiz atık ve yağmur sularının toplanması ve ulaştırılmasıdır. Ben idaredeki işleri yürütürüm. Bu işleri yaparken yapı denetim ekibimiz vardır. Bana sahada bir sorun iletilirse sahaya giderim. Kazanın meydana geldiği mazgalları olaydan sonra inceledim. Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Gözlemcimiz Mustafa Atakan izinli olduğu için olay yerinde bir gözlemci yoktu. Biz orada çalışma yaparken kablolara hiçbir şekilde zarar vermedik" dedi.