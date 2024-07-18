İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında gelişme! 5 kişiye daha gözaltı kararı

İzmir'de elektrik akımının olduğu bölge

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU HER İKİ KURUMU DA İHMALLİ BULDU

Öte yandan bilirkişinin hazırladığı ön raporunda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu kaydedildi. Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği, neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiğine dikkat çekildi. Raporda, ilgili yönetmeliğe göre bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak GDZ Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Gözaltındaki 6 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken yakınları "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

5 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.