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Sivas'ta tehlikeli yolculuk kamerada

İHA
Giriş: 23.07.2024 13:06
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Sivas’ta tehlikeli yolculuk kamerada

Sivas'ta, iki kız çocuğunun karton ve plastik atıkların üzerine oturarak 3 tekerlekli motorla yolculuk yaptığı anlar kameralara yansıdı.

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