Adana'da sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuğa yalnız kaldığı an 5 köpek birden saldırdı! Ağır yaralı...
Adana'da arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan Abbas isimli 5 yaşındaki çocuğa yalnız kaldığı anda 5 sokak köpeği birden saldırdı. Küçük çocuğun aile olay yerine koşarak köpekleri uzaklaştırmaya çalışsa da küçük çocuk saldırı sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı.
Olay, 5 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
5 SOKAK KÖPEĞİ BİRDEN SALDIRDI
Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı.
KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
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