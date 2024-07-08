Adana’da sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuğa yalnız kaldığı an 5 köpek birden saldırdı! Ağır yaralı...

KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.