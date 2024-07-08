15 Temmuz resmi tatil mi 2024? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel sektöre tatil mi, hangi güne denk geliyor? 3 gün birleştirilecek mi?
15 Temmuz 2024 tarihine sayılı günler kala, bu günün resmi tatil olup olmadığı, hangi güne denk geldiği ve bankalar ile kargo şirketlerinin çalışma durumu merak ediliyor. Temmuz ayının ilk haftasının tamamlanmasıyla birlikte, 15 Temmuz ile ilgili detaylar daha da fazla araştırılmaya başlandı. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında bilmeniz gerekenler...
15 Temmuz 2024 tarihi yaklaşırken, bu özel günün resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği hem kamu hem de özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz, Türk demokrasisini hedef alan hain darbe girişiminin, Türk halkının destansı direnişiyle geri püskürtüldüğü tarihi bir gün olarak anılmaktadır. Bu anlamlı günde, yurdun dört bir yanında etkinlikler ve anma törenleri düzenlenecek. İşte 15 Temmuz 2024 hakkında bilmeniz gerekenler...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.
15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.
15 TEMMUZ DESTANI
15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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