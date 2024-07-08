15 Temmuz resmi tatil mi 2024? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel sektöre tatil mi, hangi güne denk geliyor? 3 gün birleştirilecek mi?

15 Temmuz 2024 tarihi yaklaşırken, bu özel günün resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği hem kamu hem de özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz, Türk demokrasisini hedef alan hain darbe girişiminin, Türk halkının destansı direnişiyle geri püskürtüldüğü tarihi bir gün olarak anılmaktadır. Bu anlamlı günde, yurdun dört bir yanında etkinlikler ve anma törenleri düzenlenecek. İşte 15 Temmuz 2024 hakkında bilmeniz gerekenler...