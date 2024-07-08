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Tarih boyu tütsü ile tedavi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 10:57 Güncelleme: 08.07.2024 10:57
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Tarih boyu tütsü ile tedavi

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında düzenlenen “Tarih Boyu Tütsü ile Tedavi” semineri, Aromaterapist Laborant Dr. Rana Babaç Çelebi'nin anlatımıyla gerçekleştirildi. Tütsünün, çivi yazısı tabletlerden Roma ve Osmanlı hekimlerinin metinlerinde kadar birçok kaynakta yer aldığını ifade eden Babaç, kadim tıp hekimleri tarafından nesilden nesile taşındığını ifade etti.

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