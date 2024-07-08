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Adana’da sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 13:12
Adana'da sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı. Durumu ağır olan çocuk, Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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Sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı
Sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı
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