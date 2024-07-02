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Sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesi nasıl olacak? A Haber'de anlattı: 5 yılda çözmek mümkün

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 02.07.2024 12:02 Güncelleme: 02.07.2024 12:03
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Sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesi nasıl olacak? A Haber’de anlattı: 5 yılda çözmek mümkün

Başkan Erdoğan, "başıboş köpek sorununda son çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı. Peki sahipsiz köpek düzenlemesi nasıl olacak? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alpak, çözüm önerilerini anlattı ve sorunun 5 yıl içerisinde çözülebileceğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün başıboş köpek sorununda son çalışmaların devam ettiğini söyledi. Peki düzenlemede son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak'a sordu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu yasa çok konuşuluyor eninde sonunda çıkacak bugün veya yarın çıkacak. O yasa çıktıktan sonra bizim tavrımız şöyle olacak.

Biz hayvanlardan yanayız. Türk medeniyeti uygarlığını yaşamak yaşatmak üzerine kurgulamıştır öldürmek üzerine değil. Devlet aklına karşı gelmem ben. Devlet eğer hayvanlarla ilgili bizim önerdiğimizin dışında herhangi bir yasa çıkarırsa biz devlet aklına karşı gelmeyeceğiz ama yanında da durmayacağız.

Çünkü biz hekimiz bütün canlıları yaşatmak üzere kurguladık bütün mesleğimizi. Fatih, meşhur kararnamesinde dağdaki bayırdaki ormandaki kurtları, kuşları, geyikleri besleyin karda kışta onlara yem verin yaşasınlar diye bir ferman çıkarmıştı. Bıraksaydı onlar ölmez miydi? Niye yaşattı? Hazreti Peygamber Mekke'yi fethederken 10 bin kişilik ordunun yolunu yavrulu bir köpek için yolunu değiştirmiştir. Böyle bir Peygamber'in ümmetiyiz biz.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ VAR"

Bizim sahipsiz ve kimsesiz köpeklerle ilgili çözüm önerilerimiz var. Şu anda sokakta bulunmalarının sebebi kendileri midir? Buna bakmak lazım. İstanbul'da yaklaşık 500 bin civarında özellikle de ormanı bol olan kıyı ilçelerimizin mesela Silivri gibi Çatalca gibi Beykoz gibi Şile gibi buralarda sahipsiz kimsesiz hayvan olduğunu düşünüyoruz.

"5 YILDA ÇÖZMEK MÜMKÜN"

Bunları şehir içerisine getirmek mümkün değil. Ne yapmak gerekiyor? Orada bir organizasyon yapmak gerekiyor. Yaklaşık 5 yıl içerisinde neredeyse 30 yıldan beri bu hale gelen çözülmezmiş gibi görünen sahipsiz hayvanlar meselesini çözmek mümkün. 5 yılda çözmek mümkün. Kısırlaştırma ile ve yerinde tedavi ile. Yani Silivri'de yapılacak Çatalca'da yapılacak. Yerinde çözülebilir bu.

Sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek?Sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? SOKAK KÖPEĞİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

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