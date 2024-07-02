Sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesi nasıl olacak? A Haber’de anlattı: 5 yılda çözmek mümkün

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu yasa çok konuşuluyor eninde sonunda çıkacak bugün veya yarın çıkacak. O yasa çıktıktan sonra bizim tavrımız şöyle olacak.

Biz hayvanlardan yanayız. Türk medeniyeti uygarlığını yaşamak yaşatmak üzerine kurgulamıştır öldürmek üzerine değil. Devlet aklına karşı gelmem ben. Devlet eğer hayvanlarla ilgili bizim önerdiğimizin dışında herhangi bir yasa çıkarırsa biz devlet aklına karşı gelmeyeceğiz ama yanında da durmayacağız.