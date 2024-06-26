Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'başıboş köpek düzenlemesi'yle ilgili talimat: Bir an önce neticelendirin

AK Parti 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla yapılacak Kızılcahamam kampı öncesi 5 saatlik MYK toplantısında kritik gündem başlıklarını masaya yatırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan MYK'da kurmayları başıboş köpek sorunu ile ilgili; "Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca kurmaylarına Cumhur İttifakı'na zarar verme girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, muhalefetle yürütülen görüşmeler konusunda, A takımını bilgilendirdi.

ahaber.com.tr Giriş: 26.06.2024 07:58 Güncelleme: 26.06.2024 08:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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