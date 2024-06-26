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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'başıboş köpek düzenlemesi'yle ilgili talimat: Bir an önce neticelendirin

AK Parti 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla yapılacak Kızılcahamam kampı öncesi 5 saatlik MYK toplantısında kritik gündem başlıklarını masaya yatırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan MYK'da kurmayları başıboş köpek sorunu ile ilgili; "Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca kurmaylarına Cumhur İttifakı'na zarar verme girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, muhalefetle yürütülen görüşmeler konusunda, A takımını bilgilendirdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 07:58 Güncelleme: 26.06.2024 08:03
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’başıboş köpek düzenlemesi’yle ilgili talimat: Bir an önce neticelendirin

AK Parti kamp öncesi 5 saatlik kritik MYK toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı vurgusu yaparak kurmaylarına, ittifakı iyi anlatmaları gerektiğini söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’başıboş köpek düzenlemesi’yle ilgili talimat: Bir an önce neticelendirin

Cumhur İttifakına zarar verme girişimlerine karşı 'dikkatli olun' uyarısında bulunan Erdoğan, "Diyalog zeminine zarar verecek girişimlere izin verilmeyecek, ittifak saflarında gedik açılmasına da göz yumulmayacak" dedi. MYK toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’başıboş köpek düzenlemesi’yle ilgili talimat: Bir an önce neticelendirin

KENDİMİZE YENİ ORTAK ARAMIYORUZ, CUMHUR İTTİFAKI'NDA GEDİK AÇTIRMAYIZ

Sabah'ın haberine göre MYK'da Cumhur İttifakı'nın devamına vurgu yapan Erdoğan, kurmaylarına Cumhur İttifakı'nın dayanışmasına zarar verme girişimlerine karşı da dikkatli olma uyarısında bulunarak "İttifak saflarında gedik açılmasına göz yummayız. Her birim kendi alanı ile ilgili Cumhur İttifakı çalışması yapsın. İttifakı halka daha fazla anlatın" dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’başıboş köpek düzenlemesi’yle ilgili talimat: Bir an önce neticelendirin

Erdoğan, muhalefetle yürütülen görüşmeler konusunda kurmaylarını bilgilendirerek, "Müzakere iradesi partiye yönelik hakaret ve sataşmaları kabullenileceğimiz anlamına gelmez. Partimize dönük açıklamalar tekrarlanırsa karşılık veririz. Kendimize yeni ortak aramıyoruz. Anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi milli meselelerde iç cepheyi tahkim etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’başıboş köpek düzenlemesi’yle ilgili talimat: Bir an önce neticelendirin

EKONOMİK SORUNLAR SAHA İZLENİMLERİYLE ANLATILDI

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, MYK'da detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum Türkiye'nin 7 bölgesindeki milletvekilleri ile bir araya gelinerek 10 başlık altında hazırlandı.