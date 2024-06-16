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Sedef Güler cinayetinde yeni itiraf! Katil Edirne'de yakaladı: Alkol ve uyuşturucu sonrası nefes almadığını görünce denize attım

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 12:30 Güncelleme: 16.06.2024 12:56
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Sedef Güler cinayetinde yeni itiraf! Katil Edirne’de yakaladı: Alkol ve uyuşturucu sonrası nefes almadığını görünce denize attım

İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılı halde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in katili Edirne'de sınırda yakalandı. Yakalanan Yavuz G. "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulundu. İşte detaylar...

Edirne'de, Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.

NEFES ALMAYINCA HALIYA SARIP DENİZE ATTILAR

Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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