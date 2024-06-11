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Cesedi denizde halıya sarılı halde bulunmuştu! Türkiye'nin konuştuğu Sedef Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı | İşte ölüme böyle gitmiş

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde denizde halıya sarılmış halde bulunan Sedef Güler'in cesedi Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 24 yaşındaki Sedef Güler'in halıya sarılı cesedinin çıktığı eve, girdiği son görüntüleri ortaya çıktı. İşte Sedef'in ölüme böyle gittiği anlar...

Giriş Tarihi: 11.06.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 22:27
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Cesedi denizde halıya sarılı halde bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı | İşte ölüme böyle gitmiş

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde denizde balıkçılar tarafından halıya sarılmış kadın cesedi bulunmuştu.

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Cesedi denizde halıya sarılı halde bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı | İşte ölüme böyle gitmiş

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve ağırlık yapması için 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti.

CESEDİN KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Polis yaptığı inceleme sonucu 20-30 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Bu gelişme üzerine Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edildi. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

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Cesedi denizde halıya sarılı halde bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı | İşte ölüme böyle gitmiş

CESEDİ ATTIKLARI ANLARI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Daha sonra çevrede yapılan güvenlik kamera incelemesinde bir otomobilin Büyükçekmece köprüsü üzerine gelerek kısa süre durduğu ve araçtan bir şeyler atıldığı görüldü. Bu gelişme üzerine otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilin Yavuz G. adlı kişi tarafından kullandığı belirlendi. İstihbarat çalışması sonucu olay sırasında araçta Fırat B. adlı şüphelinin de olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

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Cesedi denizde halıya sarılı halde bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı | İşte ölüme böyle gitmiş

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EV BULUNDU
Polis, Fırat B.'yi Beylikdüzü'nde oturduğu kiralık evde gözaltına aldı. Yapılan incelemede cinayetin bu evde işlendiği tespit edildi. Polis evde yaptığı incelemede boğularak öldürüldüğünü değerlendirdiği Sedef Güler'i, öldürmekte kullanılmış olabilecek kaşkol, eşarp ve ip gibi eşyalara el koydu. Bu deliller incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

HER ŞEYİ ANLATTI
Cinayet Büro Amirliğinde yapılan ilk sorgusunda olayı anlatan Fırat B. olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılı da zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.

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Cesedi denizde halıya sarılı halde bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı | İşte ölüme böyle gitmiş

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, Sedef Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 01.48'de Sedef Güler ve Yavuz G.'nin, birlikte cinayetin işlendiği eve doğru yürüdükleri görülüyor. Bu görüntülerden yaklaşık 11 saat sonra saat 13.40'da aynı güvenlik kamerasının açısına bu kez elinde poşetle gelen Fırat B. giriyor.