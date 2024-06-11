11 Haziran 2024, Salı
Cesedi denizde halıya sarılı halde bulunmuştu! Türkiye'nin konuştuğu Sedef Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı | İşte ölüme böyle gitmiş
Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde denizde halıya sarılmış halde bulunan Sedef Güler'in cesedi Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 24 yaşındaki Sedef Güler'in halıya sarılı cesedinin çıktığı eve, girdiği son görüntüleri ortaya çıktı. İşte Sedef'in ölüme böyle gittiği anlar...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 22:27
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