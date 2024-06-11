Cesedi denizde halıya sarılı halde bulunmuştu! Türkiye’nin konuştuğu Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı | İşte ölüme böyle gitmiş

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve ağırlık yapması için 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti.

CESEDİN KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Polis yaptığı inceleme sonucu 20-30 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Bu gelişme üzerine Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edildi. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.