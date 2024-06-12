Büyükçekmece sahilinde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinde şoke eden detay | Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış

İstanbul Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli O.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Yavuz G.'yi arama çalışmaları ise sürerken, korkunç cinayet ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Canilerin vahşeti adım adım planladığı belirlendi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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