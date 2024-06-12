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Büyükçekmece sahilinde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinde şoke eden detay | Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış

İstanbul Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli O.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Yavuz G.'yi arama çalışmaları ise sürerken, korkunç cinayet ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Canilerin vahşeti adım adım planladığı belirlendi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 13:53
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Büyükçekmece sahilinde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinde şoke eden detay | Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış

Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.

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Büyükçekmece sahilinde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinde şoke eden detay | Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış

Polis yaptığı inceleme sonucu cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etti.

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Büyükçekmece sahilinde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinde şoke eden detay | Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış

Adlı Tıp Morgunda teyzesi sırtındaki yüzü tanınmayacak durumda olan genç kızın cesedini sırtında bulunan 'Yılan' dövmesinden teşhis etti.

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Büyükçekmece sahilinde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinde şoke eden detay | Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış

Yapılan inceleme sonucu genç kadının sarıldığı halının üzerindeki yıkama etiketinden, öldürüldüğü ev, bir güvenlik kamera görüntüsünden de denize atılmak üzere konduğu aracın plakası belirlendi.

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Büyükçekmece sahilinde cesedi bulunan Sedef Güler cinayetinde şoke eden detay | Caniler vahşeti adım adım böyle planlamış

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Halı üzerinden halının Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı.