Kurban Eti Nasıl Saklanır ve Dinlendirilir? Kurban Etini Saklarken Nelere Dikkat Edilmeli?

KURBAN ETİ NE KADAR DİNLENDİRİLMELİ?

Kurban eti, ideal olarak eve getirildikten sonra en az beş saat, daha sağlıklı ve lezzetli olması için ise bir gün boyunca serin ve temiz bir ortamda dinlendirilmelidir. Etin hava alabileceği şekilde yayılarak tepsilerde bekletilmesi, sıcaklığın düşürülmesine ve bakteri oluşumunun engellenmesine yardımcı olacaktır.