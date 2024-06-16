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Diyarbakır'da taşlı sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.06.2024 11:13 Güncelleme: 16.06.2024 11:13
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Diyarbakır’da taşlı sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

İlçeye bağlı kırsal Abalı Mahallesi'nde dün iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık ekiplerince Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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