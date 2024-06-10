Hava sıcaklıkları yeniden artacak! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi | Bayramda hava nasıl olacak? A Haber’de anlattı

DOĞU İLLERİNDE YAĞIŞ VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.