Hava sıcaklıkları yeniden artacak! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi | Bayramda hava nasıl olacak? A Haber'de anlattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı duyururken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 dereceye kadar üstüne çıkacağı ifade edildi. Diğer yandan doğu illerinde yağışın beklendiği belirtilirken vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı. Peki, en sıcak yaz mı yaşanacak? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı paylaşımında yurt genelinde hava sıcaklıkların giderek artacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.
DOĞU İLLERİNDE YAĞIŞ VAR
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR YİNE ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
BU GÜNLERE DİKKAT!
Önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklıklar artmaya devam ederek, Perşembe ve Cuma günü haftanın en yüksek değerlerine ulaşacak. Bazı illerde sıcaklıklar 45 dereceye yaklaşacak. Güneş çarpması tehlikesi hafta boyu devam edecek.
EN SICAK YAZ MI YAŞANACAK?
İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
2013'ten sonraki en sıcak yıl ihtimali de var bu aşamada. Öyle bir görüntü veriyor. Yüksek basıncın etkisi altında açık bir gökyüzü ve yüksek sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Özellikle belirli günlerde sıcak hava dalgalarıyla bizi çok fazlasıyla meşgul edebileceğini gösteriyor. Önlem alınması gereken bir durum olarak karşımızda şu anda.
"YAZ AYLARINDA DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM"
Normalden daha serin bir kışa doğru girer miyiz onu ayrıca eylül ayında belki konuşmak lazım. Ama ben yaz aylarında sıcaklıklarda bir düşüş beklemiyorum, tam tersi.
ALARMDA OLUNMASI GEREKEN BİR YAZ
Özellikle sağlık üzerinde etkisi fazla yaşlılar, hastalar ve çocuklar için. Bir de orman yangınları meselesi söz konusu. Bu yaz alarmda olunması gereken bir yaz.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Perşembe yüksek sıcaklıklar devam edecek. Bayram zamanında nispeten sıcak özellikle kıyı kesimlerde iyi bir hava ile karşı karşıya olacağımız gözüküyor. İç kesimlerde zaman zaman sağanaklar olabilir.
Sakin iyi açık bir gökyüzü bizi bekliyor bayram süresince.
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