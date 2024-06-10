Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in katili telefon kayıtlarından mı bulunacak? Büyükçekmece’deki vahşetin perde arkası A Haber’de

EVİNDE CİNAYET İŞLENİYOR HABERİ YOK!

Ceset bulunduğunda parmak izinden kimliği tespit ediliyor. Evin tespit edilmesinden sonra ekipler kaşkol, eşarp ve ip gibi unsurlara el koyarak delil arıyorlar. Baş şüpheli olarak firari olan Yavuz G. görünüyor ve bu şahıs aynı zamanda suç makinesi. Çeşitli suçlardan aranıyor ve 8 yıl da kesinleşmiş hapis cezası var. Şu anda Sedef Güler ile bu kişiler arasındaki ilişki araştırılıyor. Gözaltındaki kişi sosyal medyadan son olarak konuşan kişi. Gözaltındaki diğer kişi ise cinayetin evinde işlendiğini ama haberi olmadığını söylüyor. Olayın nasıl olduğu HTS kayıtlarında ortaya çıkacak.