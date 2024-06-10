Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in katili telefon kayıtlarından mı bulunacak? Büyükçekmece’deki vahşetin perde arkası A Haber’de
Son dakika haberleri… İstanbul Büyükçekmece sahilinde balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin 20 yaşlarındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edildi. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Emniyet’te son durumu anlatırken A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.
İstanbul Büyükçekmece'de halıya sarılı haldeki cesedi denizden çıkarılan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayeti ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor. Gözaltındaki Fırat B. Emniyetteki ifadesinde, "Eve gittiğimde kız ölmüştü. Cesetten kurtulmak için plan yaptık. Nalburdan zincir alıp cesede sardık. Sonra otomobille götürüp köprüden aşağı attık." dedi.
KAŞKOL, EŞARP VE İP…
Cinayetin işlendiği evi bulan polis, olay yerinde inceleme yaptı. Genç kızın boğularak öldürüldüğü değerlendirilirken, evde bulunan kaşkol, eşarp, ip gibi bazı eşyalara incelemek üzere el koydu.
ÇOK SAYICA SUÇ KAYDI
Olayın firari şüphelisi olarak aranan Yavuz G.'nin ise çok sayıda suç kaydı olduğu ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Emniyet'te son durumu anlatırken A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.
ÇOK VAHİM VE TÜYLER ÜRPERTİCİ
Ramazan Almaçayır: Bizim burada dikkatimizi çeken durumlar var. Bir cinayet işlenmiş ve ilk tespitler 24 yaşındaki Sedef Güler'in boğularak öldürüldüğü yönünde. Bu noktadan sonra yaşananlar ise çok vahim ve tüyler ürpertici. Biz adli soruşturmaları takip ettiğimiz zaman burada bazı tabirler karşımıza çıkar. Canavarca hisle adam öldürme tabiri tam olarak burada yaşanıyor. Bir cinayet işleniyor bir vahşet yaşanıyor ardından canavarca hislerle ceset ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.
EVİNDE CİNAYET İŞLENİYOR HABERİ YOK!
Ceset bulunduğunda parmak izinden kimliği tespit ediliyor. Evin tespit edilmesinden sonra ekipler kaşkol, eşarp ve ip gibi unsurlara el koyarak delil arıyorlar. Baş şüpheli olarak firari olan Yavuz G. görünüyor ve bu şahıs aynı zamanda suç makinesi. Çeşitli suçlardan aranıyor ve 8 yıl da kesinleşmiş hapis cezası var. Şu anda Sedef Güler ile bu kişiler arasındaki ilişki araştırılıyor. Gözaltındaki kişi sosyal medyadan son olarak konuşan kişi. Gözaltındaki diğer kişi ise cinayetin evinde işlendiğini ama haberi olmadığını söylüyor. Olayın nasıl olduğu HTS kayıtlarında ortaya çıkacak.
ZİNCİR VE DAMBIL DETAYLARI
Evinde cinayet işlendiğinden haberi olmadığını söyleyen şahıs nalburdan zincir aldıklarını sonra cesedi halıya koyduklarını zincirle sardıklarını söylüyor. Aynı zamanda ağırlık olması için halının içine 10 kiloluk bir dambıl koyduklarını belirtiyor. Amaçları cesedin ağırlıklarla beraber denizin dibine inmesiydi. Ancak bu yeterli olmadı ve balıkçılar cesedi deniz yüzeyinde buldular.
HALININ ÜZERİNDEKİ ETİKET
Polis ekipleri şu anda firari olan Yavuz G.'nin peşine düşmüş durumda. Kaçma ihtimaline karşı tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Yüzlerce saat kamera görüntüleri izlenmiş durumda. Polis ekipleri burada halının üzerindeki etiketten cinayetin işlendiği evi buldu. Halı yıkama etiketi ile o adres tespiti yapılıyor sonrasında cinayet noktası bulunuyor. Firari olan zanlı için çember daraldı. Bu konuyla ilgili özel bir ekip çalışmasını sürdürüyor.
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