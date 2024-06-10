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Haziran ayına dikkat! Sıcaklıklarda rekor üzerine rekor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 09:19
Mart, nisan ve mayıs aylarının en sıcak aylar olmasıyla birlikte, 2024 ilkbaharı da tarihe, tüm zamanların en sıcak ilkbaharı olarak geçti.
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