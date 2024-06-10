7.sınıf öğrencisi sınıf arkadaşını bıçakladı! Vahşetin ardında "Yandere Simulatör" şüphesi...

YANDERE SİMULATÖR YÜZÜNDEN Mİ?



Birkaç yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun olan Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.

Öldürme seçeneğinin seçilmediği zamanlarda ise oyuncuya diğer kızları gizli dinleme, müstehcen fotoğrafını çekerek yayma gibi dikkat çeken yöntemlerle saf dışı bırakma hedefi yer alıyor.