7.sınıf öğrencisi sınıf arkadaşını bıçakladı! Vahşetin ardında "Yandere Simulatör" şüphesi...
İstanbul Beşiktaş'ta bir ortaokulda 7.sınıf öğrencisi G.N.Ç okul arkadaşı C.K 'nın bıçaklı saldırısıyla yaralandı. İkili arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkarken genç kızın yüzüne biber gazı sıkan C.K sonrasında arkadaşını bıçakladı. Yapılan incelemelerde şüpheli C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta bir ortaokulda okuyan 7. Sınıf öğrencisi iki arkadaş arasında tartışma yaşandı ve G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İddiaya göre olaydan, bir gün önce C.K, G.N.Ç'nin evine gidip onu parka çağırarak "Seninle yarın okulda görüşeceğiz" dedi.
İLK DERS SAATİNDE ARKADAŞINI BIÇAKLADI
Ertesi gün ilk ders saatinde C.K, önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı ardından da ağabeyinin bıçak koleksiyonundan gizlice aldığı bıçakla G.N.Ç'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Okul yönetimi ve emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.
DEHŞETTE OYUN ŞÜPHESİ
Yapılan incelemelerde şüpheli C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü. İçeriği son derece kötü olan oyunda amaç; okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
YANDERE SİMULATÖR YÜZÜNDEN Mİ?
Birkaç yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun olan Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.
Öldürme seçeneğinin seçilmediği zamanlarda ise oyuncuya diğer kızları gizli dinleme, müstehcen fotoğrafını çekerek yayma gibi dikkat çeken yöntemlerle saf dışı bırakma hedefi yer alıyor.
OYUN HAYAL DÜNYASINI YANSITIYOR
Oyundaki tehlikeyle ilgili daha önce SABAH gazetesine açıklamalarda bulunan uzmanlar şu ifadeleri kullanmıştı.
Doç. Dr. Psikiyatrist Armağan Samancı; "İnsanların hayallerinde bazı şeyleri yapması günlük hayatlarına yansır. Özellikle altyapısında saldırgan ve başkasına zarar verme eğilimli kişilerde bunu gerçeğe yansıtma eğilimi daha yüksek olabilir" demişti.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık; "Yaş sınırı 18 olarak belirtilmiş olsa da oyundaki şiddet, zorbalık özellikle gelişim çağındaki çocukları için potansiyel bir tehdit halini almaya başladı. Suç ve cinayet işledikçe kazanan karakterle özdeşleşen çocukların şüphesiz ki okullarda akran zorbalığına sebebiyet vermesi kuvvetle muhtemel" ifadelerini kullanmıştı.
AİLEYE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
Avukat Tuğçe Barışhan ise şunları söyledi: " Bu gibi durumlarda Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararları alınabilir ve bu kararlar ise; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir" dedi.
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