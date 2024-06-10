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Termometreler 45 dereceyi gösterebilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 12:47
2024 ilkbaharı tarihe, tüm zamanların en sıcak ilkbaharı olarak geçerken,sıcaklıklar haziran ayında da artmaya devam ediyor. Uzmanlar sıcaklıkların daha da artacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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