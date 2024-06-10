Termometreler 45 dereceyi gösterebilir

2024 ilkbaharı tarihe, tüm zamanların en sıcak ilkbaharı olarak geçerken,sıcaklıklar haziran ayında da artmaya devam ediyor. Uzmanlar sıcaklıkların daha da artacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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