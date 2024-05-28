Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye karşı çıkan mama lobisinin gerçek yüzü! Tüm kaygıları ekonomik! Yemek artıklarının yerini onlar aldı...

HEDEFLERİ SEKTÖRÜ BÜYÜTMEK

Durum böyle olunca Türkiye'de kedi ve köpek maması sektörü her geçen gün büyüdü. Bu alanda faaliyet gösteren firma sayısı ile ihracat ve ithalat rakamları da artmaya devam ediyor.

4 MİLYONA YAKIN KÖPEK VAR

Avrupa Evcil Hayvan Yemi Endüstrisi Federasyonunun (FEDIAF) 2023 raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki evcil hayvanı sayısı 6,5 milyonu buluyor. Ülkedeki evcil köpek sayısı 1,4 milyonu aşarken, evcil kedi sayısının ise 4,7 milyon olduğu ifade ediliyor.

Rapora göre, Türkiye'de her 100 evden 15'inde sahiplenilmiş kedi, 5'inde ise sahiplenilmiş köpek bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpeklere ilişkin açıklamasında, "Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir" ifadesini kullandı.