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Mega kent İstanbul kadın yunus polislere emanet

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Mega kent İstanbul kadın yunus polislere emanet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yüzlerce kadın yunus polis, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından mega kentin sokaklarında olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlara güven, suçlulara korku veren kadın yunus polisler, 270 kilogramlık motosikletleriyle görev yapıyor.

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