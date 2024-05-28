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Sivas’ta 10 yaşında başlayan sevgi tutkuya dönüştü, iş yerini adeta müzeye çevirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Sivas’ta 10 yaşında başlayan sevgi tutkuya dönüştü, iş yerini adeta müzeye çevirdi

Sivas’ta yaşayan Süleyman Özpembe, yaklaşık 30 yıldır topladığı antikaları mağazada sergiliyor. Bin 200’den fazla eseri görücüye çıkaran antikasever, kurduğu dernek ile çevre illerden antika tutkunlarını Sivas’ta ağırlamak istiyor.

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