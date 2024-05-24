Dünya mücadele ediyor Türkiye'de sözde hayvanseverler karşı çıkıyor! Türk çocukları daha mı az değerli?
Türkiye'de son dönemde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan insan sayısı artarken, konuyla ilgili olarak Yasa Tasarısı için çalışma başlatıldı. Dünyadaki örnekler de incelenirken, 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma yaptı. Bazı lobiler ise hayvansever maskesi altında çalışmaları engellemek için düğmeye bastı. Dünyadaki örneklerine bakıldığında ise 2013 yılında Romanya'da yaşanan bir olay ve sonrasındaki gelişmeler dikkat çekti.
Türkiye, sokak hayvanlarının sayısının son dönemde kontrolsüz şekilde artması ve hayvanlar tarafından birçok vatandaşın saldırıya uğraması ve hatta can kayıplarının yaşanması nedeniyle konuyla ilgili bir çalışma başlattı.
4 bakanlık tarafından hazırlanan rapor Başkan Erdoğan'ın önüne sunulurken, raporda çarpıcı rakam ve tespitler yer aldığı öğrenildi.
İNGİLTERE MODELİ GÜNDEMDE
Hazırlanan kanun teklifi hazırlıklarında sona gelinirken, teklife göre İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanması planlanıyor. Sokaklardan toplanacak hayvanlar önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 günlük süre beklenecek. Sahiplendirilemeyen köpekler ise uyutulacak.
SÖZDE HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI DEVREDE
Çalışma sonrası bazı hayvansever kisvesine bürünen odaklar da harekete geçti. Sözde hayvan hakları savunucuları çalışmaları engellemek için düğmeye bastı.
ROMANYA'DA 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ SONRASI ÜLKE AYAĞA KALKTI
Konu ile ilgili dünyadaki örneklere bakıldığında da 2013 yılında Romanya'da yaşanan bir vaka ön plana çıktı. 4 yaşındaki bir çocuğun parkta köpekler tarafından öldürülmesinin ardından ülkede geniş çaplı gösteriler düzenlenmiş ve referanduma gidilmişti. Referandum sonucunda yaklaşık 65 bin köpek toplatılarak uyutulmuştu.
İşte Romanya'da yaşanan olayın detayları...
2013 yılında Romanya'da yüzlerce kişi dört yaşındaki bir çocuğun bir köpek tarafından öldürülmesinden sonra başkent Bükreş'teki binlerce sokak köpeğinin itlaf edilmesi talebiyle gösteri yaptı.
Bükreş Belediye Başkanı Sorin Opresku, o dönem bu konu ile ilgili olarak 6 Ekim'de kentte referandum yapılacağını söyledi. Belediye Başkanı, halka sokak köpeklerinin "ötenazisini" kabul edip etmediklerinin sorulacağını belirtti. Öneriye destek verenler kent merkezinde eylem yaptı.
65 BİN SOKAK KÖPEĞİ İTLAF EDİLDİ
O dönem Bükreş'te 65 bin sokak köpeği olduğu bildirilirken, şehir genelinde her ay yaklaşık 300 kişinin sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı bildirilmişti.
Dönemin Cumhurbaşkanı Traian Basesku "insanların köpeklerin üstünde olduğunu" söyleyerek sokak köpeklerinin itlafına ilişkin bir yasa çıkarılmasını istedi.
Öldürülen çocuğun büyükannesi, Bükreş'te düzenlenen gösteride "Artık sokaklarda köpek görmek istemiyorum" dedi. Bükreş'te yaşayan halkın büyük çoğunluğu özellikle gece saatlerinde sokak köpekleri yüzünden sokağa çıkmaya korktuklarını ifade etmişti.
HANGİ ÜLKE NASIL ÖNLEM ALIYOR?
Belçika'da köpeklere çip takma zorunluluğu var. Toplanan hayvanlar sahibi bulunamasa da uyutulmuyor.
İngiltere'de zorunlu olarak barınağa getirilen hayvanın 1 hafta boyunca sahibi aranıyor. Eğer sahibi bulunamazsa uyutma işlemi gerçekleştiriliyor.
Fransa'da da benzer bir yöntem uygulanıyor. Evcil hayvanlarını sokağa bırakanlara ise hapis ve para cezası veriliyor.
Almanya'da sahipsiz köpekler barınaklarda 6 ay boyunca tutuluyor.
Polonya'da sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılıyor, Yunanistan'da ise toplanan hayvanlar 3 ayın sonunda doğal alanlarına bırakılıyor.
İtalya'da ise hayvanların sahibi bulunamasa da barınaklarda bakımına devam ediliyor.
İsviçre'de de uyutma uygulaması yok.
İspanyollar ise barınaktaki hayvanları aşılayarak kısırlaştırıyor. Hayvanlarını sokağa terk edenlere ise ağır para cezaları uygulanıyor.
BAŞIBOŞ KÖPEK YASASI'NDA NELER OLACAK? 👇
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, geçtiğimiz günlerde sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme çalışmaları hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Toplumun son yıllarda gündeminin saldırgan sokak hayvanları olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, siyasetin, milletin taleplerini karşılamak mecburiyetinde olduğunu söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detaylı bir çalışma yürütüyor. Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, konunun mağdurları, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Yaptığım çalışmalar bu doğrultuda. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu meclise sunacağız."
"MECLİS KAPANMADAN KANUN TEKLİFİ SUNULACAK"
Kanun teklifinin Komsiyon'da değerlendirildikten sonra Genel Kurul'da milletvekillerinin onayına sunulacağını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bu çalışmaları yaklaşık olarak 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak." diye konuştu.
TÜRKİYE'DE YAŞANAN BAZI SALDIRI VAKALARI
Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Hürriyet Mahallesi'nde 14 Nisan 2020'de sokak köpeklerinin saldırması sonucu yaralanan 6 çocuk arasında yer alan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
İstanbul Bakırköy'de 13 Ekim 2022'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobil çarpan 10 yaşındaki Zana Rojhad hayatını kaybetti.
30 Ocak 2023'te Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde arkadaşlarıyla top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Durna (10), köpeğinin saldırısına uğradı. Boğazından ısırılması sonucu ağır yaralanan Mete, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
13 Aralık 2023'te Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula gitmek isteyen 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradı. Vücudunda ağır yaralar bulunan küçük Tunahan, apar topar yoğun bakıma kaldırıldı.
25 Nisan 2024'te Değirmenbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, 23 Nisan'da kuzenleriyle yürüyüşe çıkan 16 yaşındaki Zeynep Açar, sahipsiz köpeğin üzerine havlayarak gelmesi üzerine korkup kaçarken yere düştü. Düşme sonucu sağ ayağı kırılan genç kız, ailesi tarafından götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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