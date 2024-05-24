Dünya mücadele ediyor Türkiye’de sözde hayvanseverler karşı çıkıyor! Türk çocukları daha mı az değerli?

Romanya'da köpekler tarafından öldürülen 4 yaşındaki Ionut Angel'in son görüntüsü

ROMANYA'DA 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ SONRASI ÜLKE AYAĞA KALKTI

Konu ile ilgili dünyadaki örneklere bakıldığında da 2013 yılında Romanya'da yaşanan bir vaka ön plana çıktı. 4 yaşındaki bir çocuğun parkta köpekler tarafından öldürülmesinin ardından ülkede geniş çaplı gösteriler düzenlenmiş ve referanduma gidilmişti. Referandum sonucunda yaklaşık 65 bin köpek toplatılarak uyutulmuştu.

İşte Romanya'da yaşanan olayın detayları...

2013 yılında Romanya'da yüzlerce kişi dört yaşındaki bir çocuğun bir köpek tarafından öldürülmesinden sonra başkent Bükreş'teki binlerce sokak köpeğinin itlaf edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Bükreş Belediye Başkanı Sorin Opresku, o dönem bu konu ile ilgili olarak 6 Ekim'de kentte referandum yapılacağını söyledi. Belediye Başkanı, halka sokak köpeklerinin "ötenazisini" kabul edip etmediklerinin sorulacağını belirtti. Öneriye destek verenler kent merkezinde eylem yaptı.