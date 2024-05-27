Köpekten kaçarken ölen Mahra’nın babasının acısı 26 aydır dinmiyor! Yeni düzenleme için destek istedi: Sorun çok büyük...

"SORUN ÇOK BÜYÜK AİLELER İSYANDA"

Murat Pınar, Türkiye'de başıboş gezen 4 milyonu kayıtlı, bilinen bir o kadar da kayıtsız hayvan olduğunu söyledi. Kızını başıboş köpeğin neden olduğu kazada yitirmenin acısını hala yaşadığını ifade eden Pınar, kurduğu derneğe çok sayıda sokak hayvanı mağdurunun başvuru yaptığını ve destek istediğini söyledi. Özellikle çocuk ve yaşlıların sokaklardaki köpeklerden zarar gördüğünü anlatan Pınar, şöyle konuştu:

"Olayı yaşayana kadar başıboş köpek sorununu bilmiyorduk. Çocuğum köpekler nedeniyle paramparça edilmişken; bu durum kabul edilemezdi. Dernek kurduk ve 26 aydır bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. 2 yılda 81 kişi yaşamını yitirdi. 44'ü çocuk. Sorun çok büyük, aileler isyanda."