Köpekten kaçarken ölen Mahra'nın babasının acısı 26 aydır dinmiyor! Yeni düzenleme için destek istedi: Sorun çok büyük...
Antalya'da sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar 26 aydır yaşadıkları acının dinmediğini söyledi. Baba Pınar, 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını yönelik düzenlemeye destek istedi. İşte detaylar...
Antalya'da sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, 26 aydır yaşadıkları acının dinmediğini söyledi. Baba Pınar, 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını de içeren yeni düzenlemeyi desteklediklerini belirtti.
23 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de meydana gelen olayda, arazide dolaşan başıboş köpeğin havlamasından korkup, kaçan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Pınar, 23 gün sonra yaşamını yitirdi. Sokak hayvanlarının başıboş dolaşmasının daha çok canlar yakacağını belirten baba Murat Pınar, kazadan sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kurdu.
"SORUN ÇOK BÜYÜK AİLELER İSYANDA"
Murat Pınar, Türkiye'de başıboş gezen 4 milyonu kayıtlı, bilinen bir o kadar da kayıtsız hayvan olduğunu söyledi. Kızını başıboş köpeğin neden olduğu kazada yitirmenin acısını hala yaşadığını ifade eden Pınar, kurduğu derneğe çok sayıda sokak hayvanı mağdurunun başvuru yaptığını ve destek istediğini söyledi. Özellikle çocuk ve yaşlıların sokaklardaki köpeklerden zarar gördüğünü anlatan Pınar, şöyle konuştu:
"Olayı yaşayana kadar başıboş köpek sorununu bilmiyorduk. Çocuğum köpekler nedeniyle paramparça edilmişken; bu durum kabul edilemezdi. Dernek kurduk ve 26 aydır bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. 2 yılda 81 kişi yaşamını yitirdi. 44'ü çocuk. Sorun çok büyük, aileler isyanda."
"KISIRLAŞTIRMANIN ÇÖZÜM OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR"
Ailelerin çocuklarını tek başına sokağa, markete göndermediğini, birlikte çıktıklarında da yanlarına mutlaka sopa aldıklarını söyleyen Pınar, "Devlet araştırmasını yapmış. Geldiğimiz noktada tasarı hazırlanıyor. Kısırlaştırmanın çözüm olduğunu savunuyorlar. Bütün halk, 4 milyon köpeği kısırlaştırdık ve geri bıraktık. 4 milyon sayısı 5 yılda azalacak deniyor. 5 yıl daha sokakta insanların parçalanmasına göz yumacaksak; kısırlaştıralım. Devletin aklı büyüktür. Çıkaracakları yasayı destekliyoruz" dedi.
ALMANYA'DAN MAHRA'YA NOT
Kızının kabrini her gün ziyaret edip, çiçeklere su verdiğini anlatan Pınar, çocuğunun ölümünün ardından Almanya'da yaşayan 12 yaşındaki Ayşe isimli çocuktan gelen 'Mahra sen şimdi cennettesin ve orası çok şanslı çünkü sen oradasın' yazılı üzerinde çiçek ve kuşların olduğu notu da kabirden ayırmıyor. Kızının ölümünün bir şeyleri değiştireceğine inandığını belirten Pınar, başka çocukların ölmemesi için mücadeleye devam edeceğini kaydetti.
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