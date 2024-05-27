Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Hangi formüller uygulanacak? İşte A Haber’in ulaştığı teklifin taslak metni

SOKAKTAKİ HAYVAN NEDEN SALDIRIR?

Örneğin; biz şimdi sokakta yürürken telefon ile konuşuyoruz. Burada biz el kol hareketi yaparak ya da karşı tarafın üslubuna göre tavır takınıyoruz. Bu bir tehdit olarak algılanıyor. Hızlı yürümek, bağırmak çağırmak benzeri hareketleri hayvanlar kendi varlığına tehdit olarak algılıyor. Şu anda onlar sokaktalar sahipsiz ve kimsesizler aslında biz onların evinin içinden geçmiş oluyoruz. Buradaki unsurları iyi incelemek gerekir.