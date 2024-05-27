Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Hangi formüller uygulanacak? İşte A Haber’in ulaştığı teklifin taslak metni
Türkiye'nin tartıştığı başıboş köpek sorunu ile yasa teklifinin taslak metnine A Haber ulaştı. Bu hazırlık aşaması süren teklifin sadece taslak metni ve üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kısırlaştırma mı yoksa uyutma mı? Formül ne? Sokak hayvanı sorunu nasıl çözülür? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak değerlendirdi.
Sokak hayvanları için yasa tasarısı hazırlandı. İngiltere, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde uygulanan "uyutma" yönetiminin de incelenmesi konuyu manşetlere çıkardı. AK Parti başıboş sokak hayvanlarına yönelik bir yasal düzenleme değişikliği için hazırlık içerisindeydi. O taslak metin tamamlandı ve A Haber o metne ulaştı.
TASLAKTA NELER VAR
Taslağa göre; hayvanını sokağa bırakana 50 bin TL ceza kesilecek. öncelik "sahiplendirme" kampanyalarına verilecek. Rehabilitasyon sürecini belediyeler yapacak. Hayvan popülasyonu kontrol altına alınacak. Belediyeler 3 yıl içinde bakımevleri kuracak.
SORUN NASIL ÇÖZÜLECEK
Türkiye merakla metnin son halini bekliyor. Başıboş köpek sorunun çözülmesi için sokakların güvenli hale gelmesi için çalışmalar sürüyor. Peki sokak hayvanları sorunu nasıl çözülecek? Hangi formüller masada? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak değerlendirdi.
"SOKAK HAYVANLARI TABİRİ DOĞRU DEĞİL"
Prof. Dr. Hasan Alpak: Biz tabir olarak sokak hayvanı kelimesini kullanmayız. Ot gibi sokakta bitmediler onların sokakta olmalarının bir sebebi vardır. Onlar doğru bir isimlendirmeyle sahipsiz ya da kimsesiz hayvanlardır. Sokakta bulunan hayvanların sahipleri eğer onlara şefkat gösterip sonra sokağa bırakmasalardı bugün sokak hayvanı diye bir tabir kullanmayacaktık.
SOKAKTAKİ HAYVAN NEDEN SALDIRIR?
Örneğin; biz şimdi sokakta yürürken telefon ile konuşuyoruz. Burada biz el kol hareketi yaparak ya da karşı tarafın üslubuna göre tavır takınıyoruz. Bu bir tehdit olarak algılanıyor. Hızlı yürümek, bağırmak çağırmak benzeri hareketleri hayvanlar kendi varlığına tehdit olarak algılıyor. Şu anda onlar sokaktalar sahipsiz ve kimsesizler aslında biz onların evinin içinden geçmiş oluyoruz. Buradaki unsurları iyi incelemek gerekir.
HAYVANLAR OYUNCAK DEĞİL
İstanbul özelinde sahipsiz 400 bin hayvan olduğu belirtiliyor. Bütün Türkiye'de sahipsiz ve kimsesiz 2 milyon hayvandan bahsediyoruz. Bunların sokakta ya da ormanda olmasının sebebi vazgeçilmiş hayvan sevgisidir. Bu hayvanlar ot gibi sokakta bitmediler. Şimdi yaz dönemindeyiz; insanlar köylerine, yazlıklarına ve tatillere gidecekler. Ekim ayında hayvan türleri beliriyor. Vatandaşlarımız çocuklarına oyuncak diye hayvan alıyorlar. Bunun yapılmaması gerekiyor. Sonra bu hayvanlar yazlıklarda ve köylerde terk ediliyor. Tatil bitiminden sonra Bodrum'da bir anda hayvan sürüleri oluşuyor. Terk ediliyorlar.
HANGİ FORMÜL UYGULANMALI?
Ben veteriner hekimim ve hayvanlardan yanayız. Türk medeniyeti öldürmek üzere değil yaşatmak üzerine kurgulanmıştır. Türkiye kendine yakışanı yapacaktır. Hayvanların toplanmasına ve sürülmesine karşıyız. Çözüm ne? İstanbul'un kırsal alanlarında 200 bine yakın hayvan olduğunu düşünüyoruz. Bu işleri yerinde çözmek gerekir. Hayvanların toplanıp rehabilite edilmesi mümkün değildir.
TASLAK METİNDE YER ALANLAR
- Hayvanını sokağa bırakana 50 bin TL ceza
- Öncelik "sahiplendirme" kampanyalarına verilecek
- Barınaklarda bir ay içerisinde sahiplendirilmeyen hayvanlar uyutulacak
- Rehabilitasyon sürecini belediyeler yapacak
- Hayvan popülasyonu kontrol altına alınacak
- Belediyeler 3 yıl içinde bakımevleri kuracak
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