Balıkesir’de bulunan kafatası ve kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti

Balıkesir'de, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), başlatılan arama çalışmalarında 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde bulunan kafatası ve kemiklerinin adli tıp incelemesi tamamlandı. İki parça halinde bulunan kafatası ile 12 kemiğin Berzeg'e ait olduğu kesinleşti. Korhan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından toprağa verilecek.

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.