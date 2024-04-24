Aranan Korhan Berzeg hakkında yeni gelişme! Kızı DNA örneği için geliyor! Cesedi hayvanlar mı parçaladı?

KİMLİK VE KREDİ KARTI BULUNDU

Berzeg'in kayboluşundan 312 gün sonra, dün saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 4 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından kemik parçaları ile kıyafet ve eşya parçaları incelenmek üzere alındı.

'KAFATASI YOKTU'

Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, "Mahallemizin suyunda sorun oldu. Borularda patlama olduğunu düşündük. Boruların geçtiği güzergahı ararken kıyafetleri gördük. Kıyafetin cebinden Korhan Berzeg'in toplu ulaşımda kullandığı üzerinde fotoğrafı olan kart çıktı. Fotoğrafı bozulmamış haldeydi. Kredi kartı, cüzdanının içindeydi. Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı. Kafatası yoktu. Hemen jandarmaya haber verdik" dedi.