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Kars'ta 1 kişinin makatından uyuşturucu çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Kars’ta 1 kişinin makatından uyuşturucu çıktı

Kars'ta jandarmanın durdurduğu ticari takside bulunun 1 adamın makatından 2 parça rulo halinde uyuşturucu çıktı.

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