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Bitlis'te kozmetik ürünü yüklü tır devrildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Bitlis’te kozmetik ürünü yüklü tır devrildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan kozmetik ürünü yüklü tır devrildi.

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