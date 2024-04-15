Antalya’daki kaza sonrası teleferik girişi kapatıldı! Bölgede savcılık ve bilirkişi incelemesi sürüyor

KABİN ENKAZI OLAY YERİNDE

Olayın yaşandığı ve geçen yaz sezonunda 90 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde, kaza sonrası sessizliğin hakim olduğu görüldü. Teleferik girişinin kapalı ve 'Girilmez' şeridinin olduğu dikkat çekti. Teleferik kabininin düştüğü noktaya giriş olan 2 nokta, polis ekipleri tarafından kapatıldı.