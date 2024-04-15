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Sabiha Gökçen'de tatil yoğunluğu! 9 günde 1 milyondan fazla yolcu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Sabiha Gökçen’de tatil yoğunluğu! 9 günde 1 milyondan fazla yolcu

İstanbul'un Anadolu yakasındaki havalimanı olan Sabiha Gökçen, Ramazan Bayramı tatili boyunca 6 bin 21 uçuşla 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verdi.

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