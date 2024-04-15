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Ataşehir’de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Ataşehir’de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti

Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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