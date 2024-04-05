Masquerade faciasında yeni detay! Binanın mimarı konuştu: Çıkışı... | Gayrettepe'deki yangının bilirkişi raporu ortaya çıktı
İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ederken, yangının çıktığı binanın mimarı ilk kez konuştu. Masquerade isimli mekanın da içinde bulunduğu binanın çizimini yapan Mimar Mehmet Enver Horozoğlu, "1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Üstte balkon vardı. Çıkışı vardı, tek giriş değildi." dedi. Yangına ilişkin bilirkişi raporu da ortaya çıktı.
İstanbul Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübü yangının ardından binanın mimarlarından Mehmet Enver Horozoğlu konuştu.
Binanın projesinin kendisinin çizdiğini belirten Horozoğolu, "1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Üstte balkon vardı. Çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.
Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın meydana geldiği gece kulübünde inceleme devam ederken, binanın mimarı Zeki Öztekin'in yanında çalışan mimar Mehmet Enver Horozoğlu, projeyi kendisinin çizdiğini söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1972'de binanın projesini çizdiğini ifade eden Horozoğlu, yangın sonrası binadaki son durumu görmeye geldi.
"ÇIKIŞ VARDI, BEN ÇİZDİM HATIRLIYORUM"
Horozoğlu, "Ben okulu 1971'de bitirdim. O esnada imzaları Zeki Öztekin atıyordu, ben onun yanında çalışıyordum. Biz burada bunun altını sinema olarak çizdik. 1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum, eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum. Üstte balkon vardı, o balkondan sinema makine dairesi falan.. Onları tamamen çizmiştim. Bundan sonra da Kasımpaşa'da bir sinema salonu çizdik. Sinema salonu olarak faaliyet gösterdi ama çok uzun sürmedi diye biliyorum. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.
"ÜZÜLDÜM"
Horozoğlu, "Emekliyim, yaşım 77, Zeki belki vefat etmiştir. Bakmak için geldim. Kiracım haber verdi, üzüldüm. Proje bende değil, bende olsaydı inceler bakardım. İmzayı Mimar Zeki Öztekin atıyordu, ben yanında çalışıyordum" dedi.
BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin bilirkişi ön raporunun detaylarına ulaşıldı. Raporda, yangının geç fark edilmesi, çalışanlarca "yeni başlamıştır, küçüktür" düşüncesiyle önemsenmemesi, hızla yayılarak çıkış kapılarının alevle kesilmesi ve kaçış yollarının kapanması, çalışanların üst asma katlara çıkarak mahsur kalmalarının ölüm ve yaralama olayının çok olmasına sebep olduğu anlatıldı.
Gayrettepe'de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübünde, 2 Nisan 2024 günü, saat 12.35 sıralarında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında, Elektrik Mühendisi/ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Vasfi Seber, Emekli İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Akıncı ve Kimya Mühendisi/ B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Raşit Oruç tarafından hazırlanan 5 Nisan tarihli bilirkişi heyeti ön raporu savcılık dosyasına girdi.
AYNI ANDA BİRDEN FAZLA TADİLAT YAPILDIĞI BELİRTİLDİ
Raporda, yangın tarihi itibari ile ilgili iş yeri içerisinde geniş çaplı tamirat tadilat yapıldığı, iş yeri içerisindeki 4 taşeron firmanın çalışanlarının dekor, demir doğrama, mobilya işleri, elektrik işlerini yaptıkları anlatıldı. Yangın esnasında 30'dan fazla çalışanın içeride olduğu, kulübün iç kısmının yaklaşık 1000 kişi ve üzeri insanı alacak kadar büyük olduğu, mekanın oval şekilde ve localarla çevrilmiş 750 metrekare civarında alan olduğu kaydedildi. Eğlence merkezi salon, idari birimler, kostüm değiştirme odaları, malzeme depoları dahil toplam 2 bin metrekarelik kapalı bir alan olduğu, iç tadilatların tüm mekanlarda aynı anda birden yapıldığının anlaşıldığı ve bu nedenle çalışan sayısının bu kadar çok olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.
POLİÜRETAN MALZEMELERİN OLDUĞU KISIMDA YANGIN BAŞLADI
Raporda tüm çalışmaların ana salonda yapıldığı, bu kısmın tamirat, tadilat monte yapma yeri olarak kullanıldığı, demir doğrama, ekleme, kaynak, birleştirmenin bu kısımda yapıldığı vurgulandı. Kaynak yapılan yerde zemin seviyesinde çok miktarda, tahta kırıntıları, tahta talaş ve tozları, izolasyon malzemeleri, duvar kaplama dekor malzemeleri, strafor kırıntıları, poliüretan malzemeler, koltuk süngerlerinin olduğu kısımda, yangının başlamış olduğu, bu kısımdaki kaynak makinesinin aktif vaziyette olduğu, diğer tarafta görülen kaynak makine ve aletlerinin kapalı olduğu tespit edildi.
YANMA GEÇ FARK EDİLDİ, ÇABUK YANICI MALZEMEYLE HIZLA YAYILDI
Yangının ağırlık merkezinin salon girişine göre sağ taraf olduğu belirtilen raporda, burada yapılan elektrotlu kaynak makinesiyle yapılan çalışma esnasında yere ve etrafa dağılarak dökülen kıvılcımların yerde ve kaynak yapılan yerin sahne altı (veya loca altı) aralarından kapalı yere düşen kıvılcımların burada bulunan yanıcıları tutuşma sıcaklığına kadar ısıtarak alevli yanmanın başlamış olacağı, çalışmanın devam etmesi nedeniyle yanmanın geç fark edilmesi, yangının etrafta bulunan çok çabuk yanıcı ve kolay alev alıcı diğer malzemelere sirayeti ile hızlı bir şekilde yayılmış olabileceği anlatıldı.
BİR DAKİKADAN AZ SÜREDE ÇOK HIZLI BÜYÜDÜ
Yangına ilk önce orada çalışanlar tarafından müdahale edildiğinin boş olan yangın söndürme tüplerinden anlaşıldığı, "Yangın daha yeni başlamıştır, nasılsa daha küçüktür" düşüncesiyle çalışanların yangını önemsemediği, bir dakikadan bile az bir süre içerisinde yangının çok hızlı bir şekilde büyümesiyle çıkış yolu kapı tarafının alevlerle kesildiği, insanların kendilerini kurtarmak maksadıyla salon iç kısımlarına ve üst asma katlara doğru kaçışarak mahsur kaldıkları, yangın hakkında bilinçli olmadıkları için alevlerin yukarı kısımlarda daha etkili olabileceğini düşünemedikleri ve yangın çıkışını gösteren yönlendirme işaretlerinin aktif olmadığı, bu nedenle yüksek ısı ve oluşan karbonmonoksit gazından etkilenerek öldüklerinin tahmin edildiği anlatıldı.
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