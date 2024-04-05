Masquerade faciasında yeni detay! Binanın mimarı konuştu: Çıkışı... | Gayrettepe’deki yangının bilirkişi raporu ortaya çıktı

POLİÜRETAN MALZEMELERİN OLDUĞU KISIMDA YANGIN BAŞLADI

Raporda tüm çalışmaların ana salonda yapıldığı, bu kısmın tamirat, tadilat monte yapma yeri olarak kullanıldığı, demir doğrama, ekleme, kaynak, birleştirmenin bu kısımda yapıldığı vurgulandı. Kaynak yapılan yerde zemin seviyesinde çok miktarda, tahta kırıntıları, tahta talaş ve tozları, izolasyon malzemeleri, duvar kaplama dekor malzemeleri, strafor kırıntıları, poliüretan malzemeler, koltuk süngerlerinin olduğu kısımda, yangının başlamış olduğu, bu kısımdaki kaynak makinesinin aktif vaziyette olduğu, diğer tarafta görülen kaynak makine ve aletlerinin kapalı olduğu tespit edildi.

YANMA GEÇ FARK EDİLDİ, ÇABUK YANICI MALZEMEYLE HIZLA YAYILDI

Yangının ağırlık merkezinin salon girişine göre sağ taraf olduğu belirtilen raporda, burada yapılan elektrotlu kaynak makinesiyle yapılan çalışma esnasında yere ve etrafa dağılarak dökülen kıvılcımların yerde ve kaynak yapılan yerin sahne altı (veya loca altı) aralarından kapalı yere düşen kıvılcımların burada bulunan yanıcıları tutuşma sıcaklığına kadar ısıtarak alevli yanmanın başlamış olacağı, çalışmanın devam etmesi nedeniyle yanmanın geç fark edilmesi, yangının etrafta bulunan çok çabuk yanıcı ve kolay alev alıcı diğer malzemelere sirayeti ile hızlı bir şekilde yayılmış olabileceği anlatıldı.

BİR DAKİKADAN AZ SÜREDE ÇOK HIZLI BÜYÜDÜ

Yangına ilk önce orada çalışanlar tarafından müdahale edildiğinin boş olan yangın söndürme tüplerinden anlaşıldığı, "Yangın daha yeni başlamıştır, nasılsa daha küçüktür" düşüncesiyle çalışanların yangını önemsemediği, bir dakikadan bile az bir süre içerisinde yangının çok hızlı bir şekilde büyümesiyle çıkış yolu kapı tarafının alevlerle kesildiği, insanların kendilerini kurtarmak maksadıyla salon iç kısımlarına ve üst asma katlara doğru kaçışarak mahsur kaldıkları, yangın hakkında bilinçli olmadıkları için alevlerin yukarı kısımlarda daha etkili olabileceğini düşünemedikleri ve yangın çıkışını gösteren yönlendirme işaretlerinin aktif olmadığı, bu nedenle yüksek ısı ve oluşan karbonmonoksit gazından etkilenerek öldüklerinin tahmin edildiği anlatıldı.