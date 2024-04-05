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Sayıştay raporu ortaya çıktı! Masquerade'ki faciada korkunç detay | Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik

Türkiye'nin konuştuğu gece kulübü yangını ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 29 kişinin hayatını kaybettiği faciada işletmenin 1987'de açıldığını, 2018'de ruhsat yenilediği belirtilmişti. Ancak ruhsat yenilendiği sırada itfaiye raporu alınmadığı ortaya çıkmıştı. Yangın mevzuatına aykırılıklar tespit edilen mekana yönelik belediyenin denetimsizliği Sayıştay raporunda farklı bir açıdan yer aldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.04.2024 07:34
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Sayıştay raporu ortaya çıktı! Masquerade’ki faciada korkunç detay | Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik

2 Nisan Salı günü Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

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Sayıştay raporu ortaya çıktı! Masquerade’ki faciada korkunç detay | Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik

16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada meydana gelen patlama sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İtfaiyesi'nin anlık müdahalelerde geç kalması nedeniyle eleştirilmesinin ardından bir skandal da Beşiktaş Belediyesi'nde patlak verdi.

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Sayıştay raporu ortaya çıktı! Masquerade’ki faciada korkunç detay | Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik

17 BİN İŞLETME RUHSATSIZ

Sayıştay 2022 raporunda ilçede aktif olan 20 bin 135 iş yerinden 17 bin 228 adedinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

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Sayıştay raporu ortaya çıktı! Masquerade’ki faciada korkunç detay | Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik

1987 YILINDA ALINAN VE 2018'DE YENİLENEN RUHSAT VAR

Yangın sonrasında alanda inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül de ünlü gece kulübünün sahip olduğu ruhsata atıfta bulunarak, "Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var. Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş" ifadelerini kullandı.

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Sayıştay raporu ortaya çıktı! Masquerade’ki faciada korkunç detay | Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik

Sayıştay raporunun 14'üncü bulgu maddesinde bahsi geçen raporda da şu ifadelere yer verildi: