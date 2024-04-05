HaberlerGaleriSayıştay raporu ortaya çıktı! Masquerade'ki faciada korkunç detay | Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik
Sayıştay raporu ortaya çıktı! Masquerade'ki faciada korkunç detay | Göz göre göre faciayı getiren denetimsizlik
Türkiye'nin konuştuğu gece kulübü yangını ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 29 kişinin hayatını kaybettiği faciada işletmenin 1987'de açıldığını, 2018'de ruhsat yenilediği belirtilmişti. Ancak ruhsat yenilendiği sırada itfaiye raporu alınmadığı ortaya çıkmıştı. Yangın mevzuatına aykırılıklar tespit edilen mekana yönelik belediyenin denetimsizliği Sayıştay raporunda farklı bir açıdan yer aldı.