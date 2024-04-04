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Masquerade'den kurtulan tek kişi kan donduran anları anlattı! 29 kişiye mezar olmuştu: İnsanlar kaçmayı bıraktı...

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin yanarak can verdiği Masquerade isimli gece kulübünün yangınından kurtulan marangoz işçinin ifadesi ortaya çıktı. Facia anlarını anlatan işçi, "DJ kabinin arkasında çok şiddetli siyah dumanlar, alevler yükseldi. O esnada elektriklerin kesildi. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu göz gözü görmüyordu" dedi.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 16:17
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Masquerade’den kurtulan tek kişi kan donduran anları anlattı! 29 kişiye mezar olmuştu: İnsanlar kaçmayı bıraktı...

İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Ş., iş yerinin ortakları Mehmet Memduh C. ve Şehzade Ş., muhasebeci Salim A., işletme müdürü Arda Arman P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı F.D'.nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Masquerade’den kurtulan tek kişi kan donduran anları anlattı! 29 kişiye mezar olmuştu: İnsanlar kaçmayı bıraktı...

SERBEST BIRAKILDI
Yangın faciasında içeride müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin olay sonrası gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ercan E.'nin faciayı anlattığı ifade ortaya çıktı.

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Masquerade’den kurtulan tek kişi kan donduran anları anlattı! 29 kişiye mezar olmuştu: İnsanlar kaçmayı bıraktı...

YANGINDAN KURTULAN İŞÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mobilya ustası Ercan E., 15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan'ın olduğunu söyledi. 20 Mart'tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirten Ercan E., "Mekanda locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk.

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Masquerade’den kurtulan tek kişi kan donduran anları anlattı! 29 kişiye mezar olmuştu: İnsanlar kaçmayı bıraktı...

Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığımı gördük. Bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışımalar oldu" dedi.

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Masquerade’den kurtulan tek kişi kan donduran anları anlattı! 29 kişiye mezar olmuştu: İnsanlar kaçmayı bıraktı...

İKİNCİ YANGIN TÜPÜ ÇALIŞMADI
Yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir'in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediğini için elinden aldığını ifadesinde söyleyen Ercan E., "Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm.