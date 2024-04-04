Masquerade’den kurtulan tek kişi kan donduran anları anlattı! 29 kişiye mezar olmuştu: İnsanlar kaçmayı bıraktı...

İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Ş., iş yerinin ortakları Mehmet Memduh C. ve Şehzade Ş., muhasebeci Salim A., işletme müdürü Arda Arman P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı F.D'.nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.