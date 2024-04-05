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Masquerade faciasında yeni detay! Binanın mimarı konuştu

DHA
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Giriş: 05.04.2024 15:18
İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ederken, yangının çıktığı binanın mimarı ilk kez konuştu. Masquerade isimli mekanın da içinde bulunduğu binanın çizimini yapan Mimar Mehmet Enver Horozoğlu, "1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Üstte balkon vardı. Çıkışı vardı, tek giriş değildi." dedi.
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